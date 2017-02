Roma, sangue sulle strade: morti quattro diciottenni

Quattro ragazzi sono morti intorno alle 4 di questa mattina a Guidonia, in provincia di Roma a causa di un incidente stardale.

I quattro, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, uno di nazionalità italiana e gli altri di origine romena, erano a bordo di una Mini Cooper che da Tivoli viaggiava su via Tiburtina in direzione Roma. Secondo alcuni organi di stampa si pensa che i ragazzi potessero essere albanesi.

Secondo i primi accertamenti della polizia stradale, durante una manovra di sorpasso lungo un tratto di strada rettilineo e in pendenza, il conducente ha perso il controllo dell'auto andandosi a schiantare contro l'ingresso del pub "Vademecum". L'auto è andata in mille pezzi mentre i ragazzi sono sbalzati fuoti dal veicolo e sono morti sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere. Sulle cause del sinistro sono in corso accertamenti della polizia stradale. Le salme sono state portate all’obitorio del Verano per l’esame autoptico. Il veicolo, come hanno riferito gli agenti della Polstrada, era "irriconoscibile": praticamente disintegrato.