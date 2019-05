Roma, incidente in metro: una persona incastrata tra la banchina e le rotaie

Incidente alla fermata Lepanto della metropolitana di Roma. Questa mattina, poco dopo le 11, una persona è rimasta incastrata sotto a un convoglio, tra i binari e la banchina. Al lavoro il personale Atac, immediatamente accorso, e i vigili del fuoco che stanno cercando di liberare la vittima rimasta incastrata. Ma per lei, una giovane donna, non c'è stato nulla da fare ed è morta poco dopo.

L'incidente, avvenuto sulla metro A, alla fermata Lepanto, in direzione Anagnina, ha mandato in tilt il traffico della metropolitana, che è momentaneamente interrotto tra le fermate Termini e Ottaviano e sostituito da navetta.

Secondo le prime ricostruzioni, una persona sarebbe scivolata sotto un convoglio della metro questa mattina, mentre aspettava alla stazione Lepanto, rimanendo incastrata tra la banchina e le rotaie. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi degli altri viaggiatori. La vittima sarebbe una donna 35enne, originaria del Senegal. Non è ancora chiaro se la vittima sia scivolata accidentalmente, se qualcuno l'abbia spinta o se si sia buttata di proposito.

I vigili del fuoco sono sul posto insieme ai poliziotti del commissariato Prati impegnati nelle indagini. Per accertare la dinamica sono state acquisite le telecamere di videosorveglianza all'interno della stazione. Nelle prossime ore, verrà sentito anche il macchinista che, a causa del forte choc, non è riuscito a dare spiegazioni immediate.