Roma, individuato l'autore del furto all'Hotel Hassler

Mercoledì 25 settembre, un uomo, dopo essersi presentato ad alcuni turisti di nazionalità brasiliana alloggianti presso l'Hotel Hassler di Roma in qualità di tecnico addetto alla manutenzione del sistema di condizionamento, è entrato nella stanza riuscendo con l'inganno a rubare gioielli ed orologi per un valore complessivo di 200 mila dollari americani, contenuti in un astuccio.

Gli investigatori del Commissariato Trevi Campo Marzio, coordinato dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Mauro Fabozzi, nel corso delle indagini, hanno analizzato le riprese del sistema di videosorveglianza dell'albergo. Gli inquirenti hanno studiato il modus operandi del ladro, descritto dagli organi di stampa come "Arsenio Lupin", ed hanno estrapolato delle fotografie utili per l'identificazione del malvivente. Con la collaborazione del direttore dell'Hotel Hassler, sono state interessate altre strutture alberghiere in cui il delinquente avrebbe potuto commettere altri furti.

In data 28 settembre 2019, a Milano la Polizia è intervenuta presso il Rosa Grand Starshotel. Qui il personale dell'albergo aveva notato un individuo dalle caratteristiche analoghe a quelle dell'autore del furto eseguito a Roma. Il soggetto in questione aveva infatti tentato un colpo presso lo Starshotel con lo stesso modus operandi.

Informato dell'episodio, il direttore dell'Hassler contattato il Commissariato capitolino competente per le indagini. Nel corso dell'attività investigativa, gli inquirenti avevano comparato le immagini e ricostruito i movimenti dell'indiziato. Nelle individuazioni fotografiche da parte della vittima e dal personale dell'albergo, gli investigatori sono infine giunti all'autore del furto presso l'Hotel Hassler. Si tratta di B.C. un 53enne di nazionalità peruviana. L'uomo, una volta fermato, è stato trovato in possesso di un passaporto falso. A seguito di opportuni accertamenti, si è riscontrato come sul 53enne pendesse un Mandato di Arresto Europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria Austriaca per reati contro il patrimonio.