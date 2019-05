I ladri rubano documenti di un bimbo malato di tumore

Per Valentina il viaggio a Roma stava per concludersi normalmente. Il suo bambino, Lorenzo, aveva appena finito l'ultimo ciclo di cure oncologiche al Bambin Gesù e tutto era pronto per il rientro a Pizzo, in Calabria. Una sosta in un supermercato sulla via Aurelia ha però trasformato quella trasferta in un dramma. I ladri hanno rotto il finestrino della sua auto e rubato tutto quello che hanno trovato, compresa una agendina blu con legato intorno il rosario della Madonnina del miracolo.

Lì Valentina aveva annotato con scrupolo tutte le tappe del calvario del figlio di 7 anni, affetto da tumore cerebrale. Nell'agendina erano riportati gli interventi subiti dal piccolo Lorenzo, le terapie seguite, i cicli di chemio e radioterapia a cui era stato sottoposto. Era una sorta di diario in cui Valentina aveva raccontato la storia terapeutica del proprio figlio, iniziata nel giugno dello scorso anno.



Il furto dell'agendina ha gettato la donna nello sconforto, ma l'ha anche spinta a lanciare un accorato appello sul proprio profilo Facebook, con tanto di hashtag: #ritroviamolagendinadilorenzo. L'obiettivo della madre è riavere al più presto un documento prezioso: “Di quella cosa dovete farvene? Vi prego, aiutatemi a trovarla, per me è importantissima”, ha scritto Valentina.

"Questo percorso – ha raccontato la donna al Quotidiano del Sud – va affrontato con gentilezza e coraggio, sempre". È il motto della onlus Heal, che “a Valentina, e agli altri genitori che con lei in questi mesi condividono i corridoio dell'ospedale, ha dato forza e speranza, e che si occupa di sostenere la ricerca condotta dall'equipe della dottoressa Mastronuzzi”.

Lorenzo sarebbe affetto dallo stesso tumore cerebrale che ha colpito il figlio della showgirl Elena Santarelli, “che con la signora Sarlo – riporta ancora il Quotidiano del Sud – è entrata a far parte del sodalizio per cercare di raccogliere sempre più fondi”.