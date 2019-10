Maiale uccide 50enne a morsi e ferisce gravemente bimbo di 2 anni

Un uomo di 50 anni è stato ucciso, mentre un bimbo di 2 anni risulta in condizioni critiche. Tutto a causa dell'attacco mortale da parte di una scrofa presso l'allevamento di un porcile sito a Corcolle, zona periferica di Roma. Il dramma si è consumato dinanzi agli occhi del padre del bimbo, il quale non ha potuto fare nulla per salvare il figlioletto (ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Tivoli) e l'amico, che non ce l'ha fatta.

Aggressione letale quella perpetrata da una scrofa nei confronti di un bambino di 2 anni in periferia di Roma. Il piccolo, al momento ricoverato presso l'ospedale di Tivoli, versa in gravissime condizioni. L'animale, furioso probabilmente per la presenza degli esseri umani, in quanto aveva da poco partorito, ha avuto la forza di uccidere a morsi un cinquantenne che era intervenuto per salvare il bimbo. Questi è stato portato nella precitata struttura ospedaliera tramite elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tivoli e la polizia scientifica. Come leggiamo dal Messaggero, il piccolo e la vittima sono entrambi di nazionalità romena.

Il 50enne aveva deciso di portare il bambino, figlio di un suo amico, all'interno di un porcile per far vedere al piccolo i maialini appena nati. Tuttavia, una volta aperta la porta della recinzione, entrambi sono stati inaspettatamente aggrediti da una scrofa infuriata, che ha fatto cadere l'uomo per terra. L'animale ha ferito il bimbo ed ucciso a morsi l'uomo. Doveva essere una giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza per i due poveri malcapitati e nessuno poteva immaginarsi di certo un simile epilogo. I soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo. Proseguono le indagini per comprendere le reali dinamiche di quanto accaduto.