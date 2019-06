Roma, molestò studentesse durante la gita scolastica: prof finisce a processo

Un professore di Roma è finito a processo per aver molestato alcune sue studentesse durante una gita scolastica in Spagna. Si tratta di un docente di 65 anni del Liceo Cristo Re della capitale, accusato da quattro ragazze di molestie sessuali.

Le giovani vittime del prof, infatti, hanno denunciato quanto subito agli inquirenti, raccontando di essere state accarezzate, palpeggiate sul fondo schiena e anche baciate sul collo e sulle labbra durante il viaggio in terra iberica, tra Barcellona e la capitale Madrid.

Le giovani, appena tornate in Italia, si sono recate immediatamente al commissariato per denunziare il tutto. Una di loro, peraltro, ha dichiarato che l'insegnante le avrebbe detto di considerarla la sua fidanzata, intimandole di non farsi avvicinare da nessun ragazzo.

Il 65enne è stato rinviato a giudizio, imputato di violenza sessuale e molestie: i fatti risalgono all'aprile 2015, quando le studentesse erano minorenni. La vicenda, ora, è finita in Tribunale e la palla passa al giudice.