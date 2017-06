Roma, molesta 40 ragazze in un giorno: smartphone sotto la gonna

Mentre le turiste sono impegnate ad ammirare la Fontana di Trevi, un uomo di 40 anni si diletta a fotografare la loro biancheria intima mettendo lo smartphone sotto la gonna.

La stragegia messa a punto è sempre la stessa. Prima osserva bene le ragazze presenti, spiega Il Messaggero, poi sceglie la vittima di turno che deve avere delle caratteristiche ben precise: giovane, carina e una gonna corta. Una volta individuata la malcapitata, l'uomo prima si avvicina con una scusa poi, senza farsi scoprire, mette lo smartphone sotto la gonna riprendendo la biancheria intima. In più, come se non bastasse, usa la mano libera per palpeggiare il fondoschiena.

A denunciare il molestatore è stata una ragazza asiatica che, dopo averlo scoperto, è riuscita a bloccarlo. L'uomo prima si è scusato ma poi si è dato alla fuga. Fortunatamente è stato fermato dalla polizia. Sul suo cellulare sono stati trovati più di 40 filmati simili a quello della denunciante, tutti girati nella stessa giornata. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli.