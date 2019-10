Civitavecchia, donna molestata in un bar

Gli agenti del commissariato di Civitavecchia (Roma) hanno identificato e denunciato un uomo di 37 anni civitavecchiese, reo di aver molestato una donna all'interno di un bar. Questi, prima dell'arrivo degli agenti, si sarebbe avvicinato alla vittima, mentre si trovava accanto al bancone del locale, palpeggiandola. È stata una barista (che aveva assistito alla scena) a richiedere l'intervento della polizia poco dopo la mezzanotte.

La stessa barista si sarebbe in seguito rifiutata di servire il molestatore, il quale, già alticcio, aveva ordinato ulteriori bevande alcoliche. Costei sarebbe stata in seguito importunata dallo stesso, per nulla intimorito o pentito per quanto avesse compiuto precedentemente. L'uomo è stato in seguito identificato dagli agenti, in quanto si trovava ancora nei pressi del bar. Dopo aver ascoltato le testimonianze da parte delle due donne, gli stessi hanno denunciato il molestatore in stato di libertà.

Non sono ancora state rese note le generalità dell'uomo che avrebbe molestato una donna in un locale di Civitavecchia (Roma) tramite palpeggiamento. il 37enne, residente nel comune laziale, è stato identificato e denunciato dagli agenti di polizia dopo aver ascoltato le versioni della donna molestata e di una barista operante nel locale, la quale sarebbe stata anche lei importunata dal 37enne, peraltro in preda ai fumi dell'alcol, dopo che questa si era rifiutata di portargli un altro drink.