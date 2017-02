Roma, Fdi: "Nomadi occupano stabile 'a insaputa' del M5S"

Nuova occupazione abusiva dei rom a Roma. Lo rivela Fabrizio Ghera, capogruppo di FdI in Campidoglio, che sul suo profilo Facebook, rivela: "Ci risulta che è stato occupato da una cinquantina di rom, tra cui donne e bambini, l'ennesimo stabile privato in via Tiburtina 779, edificio di proprietà della Società Romana Tiburtina Immobiliare Spa ex auto concessionario".

" Si tratta di una zona ad alto rischio in cui oltre ai centri per rifugiati regolari, sono presenti decine di ex stabilimenti occupati da immigrati irregolari, a cui si aggiungono centinaia di piccoli insediamenti nomadi lungo il corso del fiume Aniene" , spiega l'esponente di Fratelli d'Italia che critica i grillini romani di voler mantenere i campi rom e addirittura di voler dare loro "una casa lasciano la città nell'illegalità e oggi, diciamo a 'loro insaputa', viene occupato un edificio". Ghera annuncia che Fratelli d'Italia presenterà un esposto e chiederà lo sgombero dello stabile occupato in via Tiburtina perché "le periferie romane hanno bisogno di sicurezza e non dell'abusivismo sul territorio che i 5 Stelle anziché contrastare permettono quotidianamente".