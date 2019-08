Roma, più di 3 mesi per avere la carta d'identità elettronica

Si può aspettare anche più di tre mesi per avere la carta d’identità elettronica. Succede a Roma dove ci sono lunghe attese per ottenere il documento, che si può richiedere prenotando un appuntamento sul sito Agenda Cie. Bisogna dire che online le date cambiano spesso visto che i romani decidono di cambiare il giorno e gli uffici riaprono dopo le ferie.

Come riportato da Il Messaggero, il record di attesa per ricevere la carta è dell’ufficio di via Fortifiocca all’Appio, dove la prima data disponibile è il 16 dicembre. Va un po' meglio negli uffici di piazza di Cinecittà nel VII municipio. Qui ci si potrà presentare il 15 novembre ma c’è da considerare che si tratta di un territorio con un grande numero di iscritti all’anagrafe, poco più di 300 mila. Stessa cosa in centro e a Prati (municipio I) dove si deve aspettare il 13 novembre negli uffici di via Petroselli, mentre in quelli di circonvallazione Trionfale sono 91 i giorni di attesa. Bisogna attendere novembre anche nel II municipio, da San Lorenzo al quartiere Trieste. Infatti all’ufficio di piazza Grecia ci si potrà andare tra 76 giorni. Lo stesso discorso vale per l’Eur (municipio IX), dove si potrà ritirare la carta tra 69 giorni in largo Cannella e tra 73 negli uffici di via Ignazio Silone, che negli scorsi giorni erano affollata di cittadini di rientro dalle vacanze. Disponibilità a novembre anche per il Municipio XIII.

Va un po' meglio in altri municipi dove si dovrà aspettare ottobre. È così nell'VIII (15 ottobre), nel X (Ostia) fino al 9. Si arriva al 3 ottobre nell'XI e nel XII. A Montesacro (III) in via Fracchia si può andare il 14 ottobre, al Tiburtino (IV) il 18, a Primavalle e a Ottavia (XIV) il 22, in via di Torre Annunziata (V) il 31.