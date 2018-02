Roma, prende 350 euro di multe: ma erano di un bus dell'Atac

Corsie prefenziali e un numero di targa sbagliato: a Roma, questa ricetta è fatale. È il caso di un 54enne di Guidonia che si è visto recapitare a casa non una, non due ma ben cinque multe salatissime.

Oltre 300 euro di verbali

Il tratte di corsia prefenziale "incriminato" è quello fra la via Nomentana e via di Sant' Angela Merici: il cittadino romano è stato sanzionato perché sarebbe passato ben cinque volte nella stessa mattina. E precisamente: 7,30, 8,29, 9,23, 10,23, 11,20, come riporta Il Messaggero. Il totale? 70 euro per ogni verbare, per un totale di 350 euro. Ma attenzione, solo se pagato entro 5 giorni. Altrimenti la somma arriva a 475.

C'é un dettaglio importanissimo però. Nelle foto allegate alla multe apparte per cinque volte un bus dell' Atac, dalla targa simile alla Citroen Berlingo intestato al cittadino della Capitale. Errore banalissimo. Peccato che i fotogrammi siano anche stati accertati. Come scrive il quotidiano romano: " Tre volte la Citroen, mai fotografata, viene definita un autoveicolo, le altre due un autobus ".