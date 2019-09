Roma, ritrova il cellulare rubato grazie al geolocalizzatore

Il geolocalizzatore del telefono ha permesso di identificare i due ladri che lo avevano rubato. È andato quindi a buon fine un episodio di cronaca, avvenuto nella Capitale gli scorsi giorni. Vittima della vicenda una donna, alla quale era stato sottratto il cellulare.

Come riporta Roma Today, i carabinieri della stazione di Porta Portese hanno denunciato a piede libero per ricettazione due cittadini polacchi entrambi residenti nella Città Eterna. Si tratta di una donna di 60 anni e del figlio di 38 anni. Gli agenti sono stati portati sulle loro tracce dal geolocalizzatore del telefono di una donna di 45 anni, che poco prima ne aveva denunciato il furto. L’applicazione dello smartphone ha consentito ai carabinieri di recuperare il cellulare all’interno della casa dei due polacchi. Gli agenti hanno portato a termine le loro perquisizioni anche grazie ai video di sorveglianza all’esterno di un bar nel quartiere di Trastevere, dove i militari hanno potuto riconoscere i volti di madre, figlio e vittima.

Una volta ritrovato il cellulare, i carabinieri lo hanno riconsegnato alla donna mentre i due polacchi sono stati portati in caserma. Qui sono stati trattenuti per formalizzare la denuncia di ricettazione e in seguito sono stati rilasciati.