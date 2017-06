Roma, sede di CasaPound data alle fiamme

Poteva finire in tragedia, il tentativo di incendio ai danni di una delle sedi romane di CasaPoud Italia. Le fiamme sono divampate stanotte, in via Lari 23/25, nel quartiere di Magliana. Alla fine però hanno danneggiato solo una delle due saracinesche della sezione, dipinte con il tricolore italiano, annerendo il muro dei negozi adiacenti e delle abitazioni sovrastanti. Tra cui quello che affaccia proprio sulla sede, ed è abitato da una mamma con due bambini piccoli.

“Siamo di fronte a un’escalation continua e rapidissima di attentati nei nostri confronti”, sottolinea CasaPound Italia nella nota in cui ripercorre la scia di aggressioni subite negli ultimi mesi. A partire da quella dello scorso gennaio, a Firenze, costata l’occhio destro e la mano sinistra ad un artificiere della Polizia che stava lavorando al disinnesco di un ordigno, lasciato tra le maglie della serranda della libreria “Il Bargello”, in via Leonardo Da Vinci.

“Questa situazione – prosegue Cpi – è come sempre il frutto del clima di odio creato da una parte della sinistra che insiste nel presentare mozioni liberticide nelle quali si chiede l’immediata chiusura delle nostri sedi”.

Quello di Magliana è un quartiere difficile. A novembre era stato messo a ferro e fuoco da una manifestazione non autorizzata indetta dai militanti del centro sociale Macchia Rossa, in via Pieve Fosciana. In quell’occasione, i manifestanti avevano scagliato delle bombe carta contro una trentina di auto in sosta, innescando così la reazione dei residenti che li avevano letteralmente assaltati e, in un secondo momento, avevano addirittura tentato di penetrare nel loro centro sociale. Anche se, per ora, l’azione non è stata rivendicata da nessuna sigla dell’antifascismo militante, sulla seconda serranda della sede, fanno sapere da via Napoleone III, “è comparsa una scritta con la sigla ‘antifà’”.