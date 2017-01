Roma, una Befana "stupefacente": nei sacchi 52 kg di marijuana

Ieri pomeriggio a Roma la Polizia ha sequestrato 25 sacchi della Befana contenenti ben 52 kg di marijuana.

Gli agenti del commissariato Casilino pattugliavano le vie del quartiere quando, in via Rossini, hanno visto un uomo che si allontanava di fretta dopo aver sistemato dei pacchi sul sedile posteriore di un'auto in sosta.

Quando si sono avvicinati alla berlina, ancora prima di aprire la macchina, hanno sentito l'odore acre della marijuana trovando poi i 25 sacchi disposti meticolosamente sul sedile posteriore dell'auto.

Gli investigatori stanno svolgendo una serie di accertamenti per stabilire sia la provenienza che la destinazione della droga che, visto l'ingente quantitativo, doveva essere destinata a più spacciatori.