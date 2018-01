Roma, Spelacchio potrebbe finire in un museo

Spelacchio potrebbe finire in un museo. Sarebbe questa l'idea della Giunta capitolina che sta preparando un piano per "salvare" l'abete della discordia del Natale di Roma. Insomma per il momento, secondo quanto riporta ilMessaggero, Spelacchio potrebbe evitare il suo triste destino in discarica. Di fatto l'abete potrebbe essere collocato in un luogo al chiuso. Successivamente l'albero potrebbe essere messo in sicurezza. In questo momento l'abete è senza radici ormai da un mese, ovvero da quando ha lasciato le foreste del Trentino per approdare nella Capitale come simbolo delle Feste. Per il trasporto di Spelacchio in un museo servirà qualche passaggio burocratico. Infatti dovrà essere modificato il contratto con la ditta che ha portato l'abete a Roma e che si occuperà dello smaltimento. Inoltre dovrà essere individuato il luogo più adatto per collocarlo. La vicenda dell'abete romano, "morto" prima di Natale, ha fatto in poco tempo il giro del mondo. Pure il New York Times si è occupato dell'abete capitolino. Adesso finalmente, entro il 6 gennaio, l'abete potrebbe trovare "riparo" in un luogo chiuso mettendosi alle spalle questo "difficile" Natale.