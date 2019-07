Roma, tuffo nella fontana e viene braccato dal vigile Scatta multa da 550 euro

Si è gettato nella fonatana di Trevi vestito da antico romano e si è beccato una multa da 550 euro e un daspo. È la storia di un 38enne di Caserta che dopo essersi cimentato in una arringa davanti a tursiti e romani ha deciso di tuffarsi nellagrande vasca della Fontana di Trevi. Ma un vigile urbano prontamente ha deciso di raggiungere in acqua l'uomo invitandolo ad uscire. Il video postato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi ha immediatamente fatto il giro del web. E proprio il sindaco ha voluto sottolineare la prontezza di riflessi del vigile che un istante dopo si è tuffato per recuperare lo squilibrato in acqua. Un gesto quello del vigile che ha fatto scattare il commento della stessa Raggi sui social: "I nostri monumenti vanno rispettati e le storiche fontane di Roma non sono piscine", ha scritto Raggi. " Sono comportamenti inaccettabili verso i quali non c’è alcun tipo di tolleranza: così è stato per il pittoresco senatore romano, così sarà per chiunque offenderà il patrimonio della città ", ha aggiunto il sindaco.

E non è la prima volta che sul profilo Facebook del sindaco pentastellato finiscono video che mostrano qualche sbavatura nella coscienza civile dei cittadini romani. Ormai è diventata una vera e propria saga lo svuotamento dei sacchetti dei rifiuti contro ogni regola della differenziata. E anche lì arriva, puntuale, la critica della Raggi che tenta di scuotere i romani cercando di ottenere un maggior rispetto della città in cui vivono. Ma in questo caso, quello della fontana di Trevi, la Raggi è andata oltre e ha di fatto segnalato un vero e proprio "show" in acqua a colpi di urla e gesti che ha stupito per primi i turisti che assediavano la fontana proprio nelle ore calde del pomeriggio estivo. Solo l'intervento del vigile urbano ha interrotto la performance teatrale di questo "Nerone" moderno. Ora dovrà mettere mani al portafoglio per pagare la salatissima multa da 550 euro.