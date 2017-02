Roma, tutti i veleni nelle chat del M5S tra De Vito e Raggi

Chissà cosa ne pensa Beppe Grillo degli sms che si cambiavano gli attivisti romani del M5S nelle chat private. Una sorta di rissa digitale, un tutti contro uno (anzi, due) che ha di fatto influito sulla corsa a candidato sindaco del Movimento e favorito l'attuale primo cittadino, Virginia Raggi.

Sono diversi i temi che vengono messi in risalto dalle conversazioni pubblicate dal Messaggero. Messaggi al veleno, accuse incrociate, tiepidi insulti. Tutto nasce tra dicembre 2015 e gennaio 2016. Marcello De Vito, ora presidente dell'Assemblea capitolina, fece un accesso agli atti all'ufficio condoni che per qualche tempo venne considerato un abuso d'ufficio. Uno scivolone che gli costò di fatto la carica di sindaco, visto che di lì a poco avrebbe perso le comunarie online del M5S. A finire nel mirino della Raggi è Roberta Lombardi, deputata poco amata dal Raggio Magico e al tempo sponsor di De Vito. Virginia la accusa di essere "scappata" dopo aver ricevuto le critiche "che ieri io e Enrico e Daniele [Frongia] abbiamo detto a lei in faccia", e così le dice di "fare pace con il cervello". A darle man forte Giusy Campanini ("che tristezza") e Alessandra Agnello ("dobbiamo capire come muoverci"). La Raggi non nasconde di credere che De Vito "non rispetta le regole del M5S", che "forzi la mano per fare come vuole lui" e di ritenerlo "inadeguato".

Nella conversazione appare pure Daniele Frongia, allora consigliere comunale e ora uomo forte del Raggio Magico. "La linea difendeva peggiora la situazione di Marcello - scrive - in sintesi l'accesso era voluto da Paolo Morricone (avvocato M5S, Ndr) che voleva scoprire una non meglio precisata mazzetta". I congiurati allora si scatenano contro il nemico interno. La Raggi attacca: "Ragazzi, scusate, ma per verificare sospetto di mazzette fai l'accesso agli atti e non chiami la polizia?". Gli altri sono d'accordo e impallinano De Vito. Marco Terranova, ora presidente commissione Bilancio, si propone di andare a parlare direttamente con De Vito che tanto "me lo magno pure in Campidoglio da sindaco". Per tutti il punto fondamentale è non "darla vinta alla Lombardi". Per l'assessore municipale Veronica Mammì, invece, tutti dovrebbero pretendere un passo indietro di De Vito perch>é "non è in grado di fare in sondaco".

In realtà, dopo un mini-processo alla presenza di Di Battista e Taverna, le accuse contro De Vito caddero nel nulla. Tanto che lo stesso attivista grillino parlò di dossieraggio nei suoi confronti. Ovviamente ieri la Raggi ha negato queste conversazioni siano mai avvenute. Ma ora gli screenshot parlano chiaro. E lei, forse, ha mentito.