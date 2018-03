Roma, Ultimo respinto da un locale: fuori per colpa della tuta

Piccola disavventura per Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, il vincitore di Sanremo Giovani 2018 con "Il ballo delle incertezze".

Come lo stesso cantante racconta tramite Instagram, poche sere fa era in compagnia di alcuni amici. Con l'intenzione di divertirsi e passare in allegria una delle poche serate che, ormai famoso, ha Niccolò, il gruppo decide di andare in un locale, di cui non è specificato il nome, in via Nomentana, a Roma. All'entrata però arriva la brutta sorpresa. Ultimo e il resto della compagnia non vengono fatti entrare. Respinti all'ingresso.

"Ci hanno detto che non potevamo entrare perché avevamo la tuta - spiega il 22enne di San Basilio, periferia Est della Capitale - In quei locali mettono pure le mie canzoni, 'sto locale. Non le mettete più è meglio". Da buon romano, il giovane talento decide di non prendere troppo seriamente la cosa e chiude la polemica con un liberatorio "Sti c***i".