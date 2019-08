Roma-Verona in tre ore: la corsa contro il tempo per il farmaco salvavita

Sua figlia di 13 anni è partita per trascorrere qualche giorno di vacanza a Verona dalla nonna, ma il farmaco salvavita è rimasto a casa. A Roma. Così la madre, disperata, si è rivolta all'ufficio della Polizia ferroviaria della stazione Termini. E subito è partita la corsa contro il tempo.

La ragazzina, affetta dalla nascita da una grave patologia, ha dimenticato a casa il farmaco salvavita. La madre, impossibilitata a mettersi in viaggio, è subito corsa a Termini per chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Gli agenti hanno preso in carico il pacchetto con il farmaco e, con la collaborazione dei ferrovieri, lo hanno collocato su un treno ad alta velocità, in partenza per Verona.

La scatola sigillata contenente il farmaco avvolto nel ghiaccio secco è giunta a destinazione in meno di tre ore. Alla fermata nella città veneta, il capotreno lo consegnato alla Polizia ferroviaria e poi finalmente nelle mani della nonna. Un corsa contro il tempo con lieto fine.