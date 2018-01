Quel romanzo erotico del giovane Macron

"Rivoluzione" non è l'unico libro scritto Emmanuel Macron. Da giovane il futuro presidente ha scritto un romanzo piuttosto piccante. A rivelare questo lato nascosto del capo di Stato francese è una biografia di sua moglie Brigitte dal titolo "Brigitte Macron, l'affranchie", scritta dalla giornalista Maëlle Brun. Il libro uscirà nelle librerie francesi il 17 gennaio.

Come racconta Brigitte, infatti, Macron era destinato a diventare un grande scrittore piuttosto che un politico. E sono state proprio le sue doti lettereraie a sedurla quando si sono incontrati nella scuola superiore La Providence, ad Amiens.

Siamo nel 1993 e il giovane Macron ama scrivere poesie. E non solo. Secondo quanto rivelato dall'allora vicina di casa di Brigitte, Macron si stava dedicando anche a un romanzo puttosto intimo: "Un giorno mi ha chiesto di scrivere con la mia macchina trecento pagine di un libro che aveva appena scritto. Era un romanzo audace, un po' porcellino! Ovviamente i nomi non erano gli stessi, ma penso che abbia dovuto esprimere ciò che sentiva in quel momento", racconta la donna.

Il manoscritto non è stato conservato ma indubbiamente interesserebbe due ministri del presidente francese: Marlene Schiappa, autrice sotto pseudonimo di romanzi erotici, e Bruno Le Maire, che anni fa ha scritto un libro (The Minister) noto per alcuni passaggi molto erotici.