Rovigo, ragazza viene picchiata e sequestrata dalla famiglia del suo ex

Sequestrata e poi picchiata dal suo ex e dalla sua famiglia. È successo a Lendinara, in provincia di Rovigo. La vittima di questa assurda vicenda è una ragazza di 23 anni di origini slave. Da qualche tempo si era allontanata dal suo ex e dalla sua famiglia ed era andata a vivere con il nuovo fidanzato, un 27enne serbo conosciuto dall'ex.

E così il 2 ottobre il suo ex compagno, insieme alla sua famiglia, ha fatto irruzione nell'abitazione dove la giovane era andata a vivere per rifarsi una vita, a Quistello nel Mantovano. A quel punto i tre hanno caricato a forza la ragazza in auto e sono partiti per riportarla a casa loro. Durante il tragitto, però, sono stati intercettati dai carabinieri, chiamati probabilmente dal nuovo ragazzo della 23enne.

Zvonko Beltrame, 56 anni, Gordana Mitic, 53 anni e il figlio Dragan Beltrame di 28 sono finiti in manette per violenze fisiche e sequestro di persona. Inoltre, stando a quanto riportato, hanno tutti precedenti per reati contro il patrimonio ed ora si trovano in carcere, in custodia cautelare. I due uomini si trovano nella casa circondariale di Rovigo, la donna a Verona.

Oltre a picchiare la ragazza, i tre le hanno anche tagliato i capelli in segno di sfregio.