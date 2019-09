Ruba camion nettezza urbana a Parma per portare l'amica a Montercarlo

Ruba un compattatore della nettezza urbana, a Parma, con il quale si reca a Sanremo per caricare un’amica e, subito dopo, ripartire con lei alla volta di Montercarlo, per festeggiare il compleanno.

E’ una storia tanto assurda, quanto vera, quella che vede come protagonista un cinquantatreenne, A.M., di Parma che verso le 23 di mercoledì scorso (4 settembre) ha rubato un camion appartenente alla ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana, approfittando di un attimo di distrazione del netturbino, che era impegnato a caricare i sacchetti dei rifiuti. Quest’ultimo, a dir il vero, ha notato un’intruso che stava salendo sul mezzo, per mettere in moto e allontanarsi subito dopo.

Tuttavia, non ha fatto in tempo a fermarlo. A quel punto ha avvisato le forze dell’ordine. Nel frattempo, il ladro riesce ad arrivare a Sanremo, dove incontra l’amica e insieme a lei si dirige a Monaco, pronto per darsi alla pazza gioia. Dire che la polizia stradale abbia guastato loro festa non è del tutto corretto.

La coppia, infatti, trascorre una notte di baldoria nei locali del Principato e, la mattina del 5 settembre, torna in Italia. L’uomo riaccompagna a casa l’amica casa, saluta e riparte alla volta di Parma, deciso a posteggiare il mezzo rubato nello stesso punto in cui lo aveva prelevato: in vicolo Santo Stefano.

Tutto bene, se non fosse che verso le 9.40, nei pressi del casello di Imperia Ovest dell’Autostrada dei Fiori viene intercettato da una pattuglia della polizia stradale. Grazie a un localizzatorre gps, infatti, era stato possibile determinare la posizione del mezzo. Il cinquantatreenne finisce in caserma e sarà denunciato per furto aggravato, mentre il camion viene sequestrato e successivamente riconsegnato all’azienda.