Ruba in casa di un amico e chiede riscatto: denunciata una baby gang

Hanno approfittato dell'assenza di un loro amico per entrare in casa sua e portare via tutto. Dopo aver rubato le chiavi della porta d'ingresso, la baby gang si è introdotta nell'appartamento e ha fatto razzia.

Non appena la giovane vittima è rinentrata dalle vacanze, i ladri gli hanno chiesto un pagamento di 200 euro per restituire abiti firmati e gioielli rubati.

A dare l'allarme è stata la madre del ragazzo. La donna, dopo aver saputo che il figlio era stato contattato dai ladri per il riscatto, ha subito contattato le forze dell'ordine di Mantova. Gli agenti sono riusciti in poco tempo a fermare i componenti della banda: si tratta di quattro studenti, tre minorenni (due di 14 anni e un 15enne, italiani e stranieri) e un 19enne italiano, capo del branco.

Tutti sono stati denunciati per furto aggravato in abitazione. Ora gli investigatori sono al lavoro per capire se la banda sia la stessa che ha messo a segno furti analoghi nei mesi scorsi in città.