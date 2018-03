Russel Crowe deve pagare il divorzio: "All'asta armatura de Il Gladiatore"

"Mi chiamo Massimo Decimo Meridio..." è l'incipit di una delle frasi più celebri nella storia del cinema. Parliamo de Il Gladiatore, film diretto da Ridley Scott uscito nel 2000 con il premio Oscar Russel Crowe.

Ora è proprio l'attore di Hollywood a mettere all'asta la famosa armatura indossata nel kolossal. Il motivo? Crowe deve pagarsi il divorzio dalla cantante Danielle Spencer, con cui è convolato a nozze nel 2003. Per il prossimo 7 aprile la Sotheby's Australia ha quindi organizzato un'asta, dal nome "The art of divorce", di oltre duecento cimeli appartenenti all'attore neozelandese.