Ryanair, dal 15 gennaio nuove regole per il bagaglio a mano

Ryanair, cambia tutto: da lunedì 15 gennaio, infatti, entrano in vigore le nuove regole per il bagaglio a mano.

Per portare a bordo una borsetta da donna, un portacomputer o uno zaino (di 35x20x20 cm) e il trolley o la valigia (55x40x20 cm) come accade finora bisognerà infatti acquistare un pacchetto Premium (a 5 euro se preso insieme al biglietto, a 6 in seguito). In caso contrario si potrà portare in cabina soltanto una borsa più piccolo, mentre quello più grande verrà imbarcato in stiva gratuitamente dopo averlo registrato al gate. All'arrivo potrà essere ritirato al nastro trasportatore.

In pratica, quello che fino ad ora accadeva solo agli ultimi arrivati - durante la coda gli addetti Ryanair "contavano" i bagagli più grandi e a un certo punto iniziavano a imbarcarli in stiva - succederà a tutti quelli che acquistano la tariffa base.

E chi non rispetta - o non vuole rispettare - le nuove regole, oltre a far ritardare la partenza a tutti, rischia pure 50 euro di multa per ogni articolo "fuori norma".

La low cost irlandese precisa che dietro non c'è una scelta economica, ma la necessità di evitare ritardi - causati spesso da chi non trova posto per il proprio trolley nelle cappelliere -. Per questo ha abbassato la tariffa per imbarcare i bagagli da stiva e aumentato il limite di peso.