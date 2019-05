Ryanair cambia le regole per il bagaglio a mano: ecco come funziona

La compagnia low cost irlandese Ryanair ha deciso di ritoccare nuovamente le tariffe del bagaglio. In questo caso però ha aggiunto una nuova tariffa, dal primo maggio è stata implementata un'altra opzione e questa volta però non è stata diffusa alcuna comunicazione sui canali ufficiali. Anzi, da Dublino è stata inviata soltanto una mail per informare i passeggeri che già in passato avevano viaggiato con loro.

A novembre scorso Ryanair e Wizz Air erano stati multati dall'Antitrust per la loro politica sui bagagli a mano. Avevano infatti deciso di far pagare il bagaglio a mano, il cosiddetto trolley, ai passeggeri che avessero voluto portarlo sopra la cappelliera. Politica ritenuta scorretta ma che alla fine da Dublino e da Bucarest non è stata mai cambiata. O meglio, è stata ritoccata: è infatti stata aggiunta la priorità gratuita a chiunque pagasse quel biglietto in più per poter portare la valigia a bordo del proprio aereo. I biglietti in questione sono molto difficili da riuscire a comprare e qualora si voglia portare la propria valigia sulla cappelliera è necessario prenotare con grande anticipo. La compagnia aerea metteva quindi a disposizione, su pagamento di circa 30 o 25 euro, la possibilità di imbarcare il trolley sotto la stiva. Tariffa troppo elevata poiché il trolley sarebbe rientrato nelle classiche misure del bagaglio da stiva (20 kg di peso) anche se ne pesava massimo 10.