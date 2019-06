Due dispersi nelle acque del Ticino

Un tragico sabato pomeriggio di fine giugno quello da poco trascorso. Due sono le persone che al momento risultano disperse in acqua. Una turista svizzera di soli 22 anni che si è tuffata nel lago di Como e un 50enne che ha cercato refrigerio nelle acque del Ticino. La prima è una calciatrice svizzera di 22 anni, Florijana Ismaili, centrocampista dello Young Boys e della nazionale svizzera femminile di calcio. Era in compagnia di un’amica sul lago di Como quando hanno deciso di affittare una barca sabato pomeriggio per fare una gita nella zona di Musso.

Forse per le temperature particolarmente elevate di ieri, la giovane ha deciso di tuffarsi per trovare refrigerio e fare una nuotata. Purtroppo però la 22enne non è più riemersa. L’amica che era con lei, ovviamente preoccupata, ha dato immediatamente l’allarme. In poco tempo è giunta sul luogo la squadra dei sommozzatori dei Vigili del fuoco che ha iniziato a scandagliare le acque del lago. Fino a ieri sera però le ricerche non hanno portato a nulla e oggi ricominceranno. I soccorritori temono il peggio.

Una situazione simile è avvenuta sempre ieri pomeriggio, sabato 29 giugno, questa volta però a Motta Visconti, comune in provincia di Milano. Un uomo di circa 50 anni si trovava con la moglie, 45enne, all’altezza della località Geraci, quando ha deciso di tuffarsi nelle acque del Ticino. L’uomo non avrebbe preso in considerazione il divieto di balneazione esistente. In quel tratto le correnti sono molto forti e proprio queste averebbero trascinato il 50enne in direzione del comune di Bereguardo. I Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i sommozzatori dei Vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per iniziare le ricerche. Ricerche che però non hanno ancora dato alcun esito. Anche in questo caso le speranze di trovarlo in vita sono poche.