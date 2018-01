Sacchetti, l'ultima beffa: sono biodegradabili ma non vanno nell'organico

In pochi hanno salutato con giubilo la legge che "impone" il pagamento dei sacchetti biodegradabili da usare al supermercato per pesare la frutta e la verdura. Le proteste sono state veementi e hanno inondato i social per giorni. L'ultima beffa riguarda i cittadini di Bolzano e provincia: secondo l'agenzia provinciale per l'ambiente, infatti, i loro sacchetti non possono finire nella raccolta differenziata dell'organico e non possono dunque essere usati per raccogliere bucce di banana o simili.

I sacchetti a Bolzano

Secondo quanto scrive l'Alto Adige, in questi giorni tra i cittadini di Bolzano erano sorti alcuni dubbi sulla possibilità di raccogliere quei sacchetti con l'organico nel territorio altoatesino. Essi, infatti, "hanno tempo di abbattimenti inadeguati per gli impianti di compostaggio e fermentazione in uso in provincia di Bolzano per il trattamento dei rifiuti organici". Tradotto: non vanno bene. Quindi per quanto biologici e biodegradabili, non possono finire insieme agli scarti del pranzo e della cena.

Negli impianti i rifiuti organici vengono trasformati in biogas, ma l'eccessivo tempo di degradazione delle buste bio renderebbe il processo troppo lento e inadeguato. Non solo. Perché potrebbero sorgere problemi anche da un punto di vista meccanico, visto che - nel caso dell'Alto Adige - c'è il rischio che i sacchetti finiscano col rovinare gli ingranaggi delle macchine del sito di compostaggio.