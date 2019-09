Sacerdote cade durante un’escursione: è gravissimo

Gravissimo un sacerdote di Seggiano, comune in provincia di Grosseto, caduto in un dirupo durante un’escursione in compagnia di alcuni amici. La notizia è stata riportata da ilgiorno.it. Ieri mattina, sabato 7 settembre, il gruppo si trovava su un sentiero del Monte Legnone, a Piantedo, Sondrio, probabilmente in cerca di funghi. Il prete, 61enne che esercita nella provincia di Brescia, era a circa 700 metri di altezza quando improvvisamente è scivolato, forse a causa del terreno umido, precipitando in un burrone. I suoi compagni di escursione hanno subito allertato i soccorsi, erano circa le 10,30.

Sul luogo dell’incidente sono giunte le squadre della settima delegazione Valtellina e Valchiavenna del Soccorso alpino e speleologico lombardo, coadiuvate da un elicottero alzatosi da Como. Una volta che il sacerdote è stato raggiunto è stato trasportato in un primo momento all’ospedale di Gravedona e in seguito a quello di Lecco. La prognosi non è ancora stata sciolta, le sue condizioni sono infatti molto gravi a cause delle ferite riportate durante la caduta. Sul posto anche i carabinieri dell’Arma della stazione di Colico, per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente.

Sempre ieri mattina, alle prime luci dell’alba, un 56enne di Paderno Dugnano era stato ritrovato privo di vita vicino al rifugio Omio, nella zona dei Bagni di Valmasino, conosciuta località termale. Probabilmente vittima di un malore. Quando Soccorso alpino, Vigili del fuoco, Guardia di finanza, e un elisoccorso di Bergamo sono giunti sul luogo, l’uomo era già morto. Verso le 9,30 di ieri un altro intervento da parte del Soccorso alpino e del personale medico del 118 che si sono mobilitati per raggiungere un cercatore di funghi in difficoltà, a circa 1,300 metri di altezza, in Val Gerola, in località Ravizze. Quando i tecnici della stazione di Morbegno hanno raggiunto il 46enne, questi aveva un trauma alla gamba, causato da una caduta. L’uomo fortunatamente non era in pericolo di vita.