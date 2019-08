Sacerdote ubriaco provoca rissa in chiesa durante funerale

Un sacerdote si è presentato ubriaco in chiesa durante un funerale e ha provocato una rissa. Si tratta di un prete ortodosso moldavo, che si era offeso per essere stato sostituito per celebrare la funzione.

L'uomo di Chiesa Scialvirij Vek, come scrive La Verità, è arrivato alticcio alle esequie di una donna del villaggio teatro della vicenda, provocando i parenti della defunta stesso. Perché? Perché i cari della trapassata avevano chiamato a officiare la cerimonia funebre il sacerdote di un altro paesino vicino.

E allora il prete ha menato i parenti e li ha anche insultati. In seguito, il capo dell'amministrazione locale ha posto i sigilli alla chiesa del prete rissoso e ha contattato l'ufficio preposto, chiedendo di prendere le dovute misure contro il sacerdote violento.