Sale la febbre da shopping: saldi estivi al via

I più impazienti stanno già preparando i portafogli: i saldi estivi sono alle porte. Dal 6 luglio infatti i negozi di tutta d'Italia daranno il via alle svendite "Estate 2019".

Grazie ai ribassi applicati dai commercianti, sconti e offerte permetteranno alle famiglie di fare acquisti a prezzi convenienti. E per le strade di tutte le città del Belpaese gli italiani hanno iniziato ad adocchiare cosa portarsi via tra pochi giorni a prezzi stracciati.

Il calendario

Online i saldi sono già partiti come anche in alcune città. Molti infatti i commercianti che, per far fronte al calo delle vendite e recuperare gli affari persi a causa del maltempo di maggio, hanno già fatto iniziare alcune piccole svendite. Per la maggior parte dei negozi però bisognerà attendere il prossimo 6 luglio (in Liguria e Sicilia partiranno ufficialmente l'1 luglio, in Basilicata il 2 e in Alto Adige il 5).

La durata e la fine delle svendite variano in base alla scelta delle singole regioni. Gli acquisti a prezzi scontati finiranno in generale tra la seconda metà di agosto e inizio settembre. I più fortunati saranno gli abitanti del Friuli Venezia Giulia: lì i saldi si chiuderanno il 30 settembre.