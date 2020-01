Salerno, abusa sessualmente di una minorenne: indagato giovane indiano

È indagato per violenza sessuale dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, nel Salernitano, un giovane indiano di 28 anni, che avrebbe abusato di una ragazzina di 14 anni. L’episodio sarebbe accaduto lo scorso mese di giugno a Pagani, in provincia di Salerno, quando, nel corso di un comizio elettorale, lo straniero avrebbe avvicinato la minorenne, conosciuta precedentemente su internet, convincendola a seguirlo in un luogo appartato. Lì avrebbe provato a violentarla. Solamente la reazione veemente della 14enne ha evitato che si consumasse lo stupro.

A quel punto la ragazza ha cominciato a chiudersi in se stessa, insospettendo i genitori, che dopo un po’ di tempo si sono accorti dell’accaduto. Solo allora è partita la denuncia. L’indiano è finito sotto indagine e nel confronto davanti ai giudici la minorenne ha confermato l’accusa nei confronti dell’uomo. Poche settimane fa, a Melito, nel Napoletano, un 41enne è stato arrestato dalla polizia con un’accusa pesantissima: avrebbe violentato la figlia minorenne della compagna.

È stata la ragazzina stessa ad incastrare il suo molestatore, raccontando ad una professoressa le violenze sessuali subite. L’insegnante ha prontamente avvisato la madre della minorenne e le forze dell’ordine. A quel punto sono scattate le indagini che hanno portato all’arresto del 41enne. Nello stesso periodo un altro fermo dei poliziotti per violenza sessuale nei confronti di un sacerdote di Ercolano, sempre in provincia di Napoli.

Il prete è stato arrestato dalla polizia, con l’accusa di violenza sessuale aggravata, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Don Girolamo avrebbe, secondo gli inquirenti, approfittato del suo ruolo molestando una persona disabile, affetta da disturbi psichici. Le indagini sono andate avanti per mesi, fino a quando le forze dell’ordine, sulla base delle prove in loro possesso, hanno fatto scattare le manette ai polsi del sacerdote.

Il mese scorso, nel Casertano, dopo essere stato arrestato, un prete di Trentola Ducenta, don Michele Mottola, confessò di aver abusato di una bambina minorenne di 11 anni. Ad incastrare il sacerdote fu la stessa bambina, che registrò con il suo telefonino gli incontri con il prete avvenuti nella parrocchia, un elemento che ha permesso alla Procura di arrestare don Michele. Frasi choccanti, ascoltate anche dal vescovo di Aversa Spinillo alcuni mesi fa, che subito sospese il parroco. La vicenda era stata segnalata al vescovo da un gruppo di fedeli della parrocchia, che avevano accompagnato la mamma della ragazza presso gli uffici della Curia vescovile per raccontare i fatti.

