Salerno, allarme influenza suina: contagiati tre infermieri

C’è preoccupazione all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, nel Salernitano, dove tre infermieri sarebbero stati contagiati dal virus AH1N1, la cosiddetta influenza suina. L’allarme in città è molto alto, gli operatori sanitari sono stati sottoposti al tampone orogaringeo e i risultati sono attesi nelle prossime ore. Non sono molto ottimisti i medici del nosocomio della provincia di Salerno e temono che gli esami confermino la presenza del virus, dal momento che tutti e tre lamentavano sintomi di una influenza diversa da quella stagionale.

In precedenza in ospedale era stata ricoverata una donna affetta dall’influenza suina, dopo essere tornata da un viaggio di piacere nel Sud-Est Asiatico. Si era pensato in un primo momento a una malattia tropicale. Ricoverata nel reparto di Malattie Infettive e sottoposta a tampone orofaringeo, i risultati dei test hanno rivelato, invece, la presenza del virus AH1N1.

Per questo motivo i responsabili del nosocomio nocerino hanno effettuato controlli anche su altri membri del personale sanitario che sono entrati in contatto con la paziente o con i colleghi. Ad ogni modo, non è ancora stata accertata la malattia per i tre infermieri e, nel caso, si dovrà stabilire anche una correlazione tra la donna malata e i tre membri dello staff sanitario.

Influenza suina è il termine con cui ci si riferisce ai casi di influenza provocati da contagio endemica di Orthomyxovirus nei suini, con riferimento in particolare al ceppo H1N1. Il virus si trasmette difficilmente dal suino all'uomo. Quando questo avviene può subire una mutazione diventando specifico per l'uomo. I virus sono denominati Swine influenza virus (SIV).

Oggi si ritiene che l'influenza suina sia una malattia respiratoria dei maiali causata da un virus influenzale di tipo A. Questo tipo di influenza colpisce con una certa regolarità i maiali. Normalmente gli esseri umani non vengono colpiti da questo virus anche se sono stati documentati casi di contagio (sono stati osservati 12 casi negli Stati Uniti nel periodo che va da dicembre 2005 a febbraio 2009, generalmente tra quelle persone che sono state a contatto con i suini.

A partire dal marzo del 2009 un virus di questo tipo ha contagiato degli esseri umani ed è stata dimostrata inoltre la diffusione da essere umano ad essere umano. Il contagio ha avuto origine inizialmente in Messico, estendendosi in breve tempo a più di 80 Paesi. Non sono però ancora disponibili dati certi che indichino quanto sia semplice il passaggio del virus da essere umano ad essere umano.

