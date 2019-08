Salerno, bimba di 8 mesi schiacciata da una finestra in un centro per migranti

È rimasta schiacciata da una finestra caduta in maniera accidentale. Una tragedia inaspettata quella che si è consumata ieri in un centro per migranti di Atena Lucana, nel Salernitano. Una bimba di soli 8 mesi, di origine pakistana, lotta tra la vita e la morte per un banale incidente. Pochi minuti prima era stata messa nella culla, dato che aveva mangiato e si era addormentata.

Una folata di vento ha sradicato la finestra dal muro, che è caduta sul corpicino della bambina. Sul posto sono giunti immediatamente i medici del 118, che hanno trasportato in codice rosso la piccola all'ospedale Luigi Curto di Polla. Qui lo staff sanitario si è subito reso conto della gravità delle condizioni della bimba e ne ha disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio specializzato in Pediatria.

Ora i medici stanno facendo di tutto per salvare la vita alla piccola pakistana, anche se le speranze sono ridotte al lumicino. Intanto, le forze dell’ordine indagano sull’episodio e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, dato che insospettisce il fatto che il vento possa schiodare dal muro una finestra così spessa.

