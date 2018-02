Salerno, blatte nella cena servita a un paziente in ospedale

Una blatta nel piatto della cena servita a un paziente: è questa l'orrenda scoperta degli uomini dei Nas durante un controllo all'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia, in provincia di Salerno.

I carabinieri del Nucleo anti sofisticazione della città di Ippocrate, racconta la Città di Salerno, hanno risposto a una segnalazione di alcuni degenti del reparto di ortopedia del nosocomio battipagliese. Sabato pomeriggio i militari sono intervenuti e durante l'ispezione ai locali sono state riscontrate diverse irregolarità, fra cui una blatta nel cibo servito ai pazienti.

Quindi i Nas, in collaborazione con la direzione sanitaria dell'ospedale e la direzione generale dell'Asl provinciale, avrebbero riscontrato anche altre problematiche, dal rinvenimento di escrementi di topo a diverse carenze strutturali. Per questo i militari dell'Arma hanno chiuso la mensa incaricata di cucinare i pasti per il nosocomio di Battipaglia ma anche per gli ospedali di Cava de' Tirreni e per il "Da Procida" di Salerno.