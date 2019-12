Salerno, cerca di investire poliziotti: arrestato malvivente 38enne

È stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti un 38enne residente in provincia di Salerno, con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata in concorso, detenzione di arma clandestina, detenzione e porto abusivi di armi comuni da sparo in concorso. L’attività di polizia giudiziaria è stata avviata nell’ambito di un servizio d’istituto espletato da personale di polizia, che avendo appreso da canali informativi della presenza di un gruppo criminale dedito a furti effettuati nella provincia di Salerno, ha predisposto un servizio di osservazione finalizzato a individuare i malviventi, che circolavano su un’auto Fiat Punto.

La vettura è stata intercettata dai poliziotti a Pontecagnano, ed è stato avviato un servizio di pedinamento del mezzo. Gli agenti di polizia hanno deciso di intervenire per interrompere l’attività criminale. Durante l’azione di blocco, il passeggero, dall’interno dell’auto, ha puntato un’arma all’indirizzo dei poliziotti, i quali, dopo avere intimato l’alt, hanno esploso quattro colpi di arma da fuoco con le pistole d’ordinanza, di cui tre all’altezza dei pneumatici e uno in aria.

Nonostante ciò, il conducente della Fiat Punto ha proseguito la marcia, accelerando bruscamente e tentando di investire i poliziotti, riuscendo così a scappare. Dopo un breve inseguimento l’autovettura è stata fermata ma i due occupanti hanno continuato la fuga a piedi nelle adiacenti campagne. Uno di loro è stato però raggiunto e tratto in arresto. Il conducente, invece, è riuscito a dileguarsi nelle campagne circostanti. Nella fase dell’arresto del 38enne è stato esploso, da uno dei poliziotti che lo ha inseguito appiedato, un colpo d’arma da fuoco in aria con la propria pistola d’ordinanza a scopo intimidatorio.

Nella flagranza di reato, è stata poi effettuata una perquisizione personale sul 38enne e sulla Fiat Punto dal quale lo stesso era sceso per scappare a piedi. Nella macchina sono stati trovati: una borsa di colore beige con manici marroni; un fucile calibro 12 con calcio in legno accorciato e canne mozzate (dunque arma alterata per aumentarne la potenzialità lesiva ed agevolarne il porto) con marca e modello allo stato illeggibili poiché occultati da nastro isolante di colore nero. All’interno della borsa è stata rinvenuta una pistola marca “Walter”, con caricatore monofilare contenente 7 cartucce. Sono stati trovati, inoltre, un coltello con manico color legno della lunghezza totale (manico più lama) di circa 20 cm; 6 cartucce marca Rc calibro 16; 3 cartucce marca Cheddit calibro 12; una cartuccia calibro 12; una cartuccia marca Rc calibro 12; una cartuccia marca Bornaghi calibro 12; una cartuccia marca Beschieri e Pellagri calibro 12; una cartuccia marca Fiocchi calibro 12; una maglia nera a mezze maniche e un guanto monouso di colore bianco; 11 cartucce di cui 5 marca Sb. 7,65 mm, 05 Gfl 7,65 e una Gfl 380 Auto; 3 cartucce marca Gfl calibro 7,65; una cartuccia marca G&b calibro 7,65.

