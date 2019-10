Salerno, degrado e incuria all’ospedale di Nocera Inferiore. L’allarme dei cittadini

La denuncia è arrivata tramite i social network: l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, versa in condizioni di degrado preoccupanti. Neon senza plafoniere, sedie malridotte nelle sale d’attesa e controsoffittature crollate. Le immagini del nosocomio salernitano sono raccapriccianti e i cittadini si ribellano.

Le segnalazioni delle criticità nella struttura ospedaliera di Nocera Inferiore, inviate dal blog cittadino Radiofacenocera, sono giunte sulla scrivania del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. L’ospedale è malridotto anche nella parte esterna, con le mattonelle divelte in più punti delle pareti e mattoni staccati dalle fioriere in giardino.

Una condizione indegna che non è assolutamente all’altezza di un luogo deputato alla cura degli ammalati. “Abbiamo inviato una nota dell’Asl di Salerno – ha dichiarato il consigliere Borrelli, membro della commissione regionale alla Sanità – per chiedere di risolvere tali criticità. Occorre intervenire al più presto per effettuare gli interventi volti a restituire decoro e dignità ai locali che sono caratterizzati dalla presenza di elementi danneggiati”.

