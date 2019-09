Salerno, diplomi falsi venduti in tutta Italia: l’indagine dei carabinieri

La centrale operativa era a Castellabate, in provincia Salerno, da dove partivano tutte le direttive per una colossale truffa organizzata a livello nazionale. Una banda criminale si era specializzata nella vendita di diplomi falsi in tutta Italia, al prezzo di 3mila euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Agropoli.

I militari hanno scoperto che in alcuni istituti scolastici del luogo venivano rilasciati diplomi falsi a persone che giungevano da tutto il territorio nazionale. Il metodo era sempre lo stesso: si pagava 3mila euro e si ritornava a casa con la certificazione, senza aver sostenuto alcun esame. L’organizzazione malavitosa era strutturata in maniera piramidale e garantiva cospicui guadagni a chi ne faceva parte.

L’operazione delle forze dell’ordine si è svolta a livello nazionale, con oltre 350 perquisizioni, che sono destinate ad aumentare. Fino a questo momento non ci sono indagati, ma è evidente che a breve saranno invitate a comparire davanti ad un giudice una serie di persone che operano nel sistema scolastico del luogo.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?