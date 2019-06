Salerno: il figlio si azzuffa con uno straniero, la madre aggredisce il ragazzo

Un parco giochi trasformato in un ring e la quiete cittadina interrotta da una furibonda lite, con una mamma che, per difendere il figlio, si è scagliata contro il suo rivale, un coetaneo straniero. L’episodio è accaduto ad Eboli, nel Salernitano, davanti a tante persone, che non hanno mosso un dito per sedare la rissa. I presenti hanno assistito alla scena di violenza senza battere ciglio.

Tutto è cominciato quando il ragazzo straniero, in bicicletta, ha urtato il coetaneo facendolo ruzzolare a terra. I due hanno iniziato a litigare e a quel punto è intervenuta la madre del giovane ebolitano, che ha colpito ferocemente, con pugni e schiaffi, l’extracomunitario.

Per pochi minuti i presenti hanno assistito a scene da far west, senza che nessuno intervenisse né chiamasse le forze dell’ordine, che sono arrivate in un secondo momento, quando i litiganti si erano già allontanati, potendo raccogliere solo le testimonianze di chi era rimasto nell’area verde cittadina e ha potuto raccontare dello spiacevole episodio.