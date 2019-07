Salerno, gommone con quattro persone scompare nel nulla

Le ricerche, senza sosta, sono ancora in corso. Dal pomeriggio di ieri, quando è scattato l’allarme, il personale della Capitaneria di porto è alla ricerca di un gommone, con quattro persone a bordo, che risulta disperso al largo della costa di Salerno.

L’equipaggio ha interrotto i collegamenti radio e immediatamente sono partiti i soccorsi, via mare e via aerea. Oltre alle navi della Capitaneria di porto, infatti, la Guardia costiera ha cominciato a pattugliare dall’alto l’intera zona. Alcuni aerei stato girando in lungo e in largo con l'obiettivo di ritrovare i naufraghi.

Fino a questo momento non c’è traccia del gommone, che sembra essere scomparso nel nulla. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di una probabile avaria al motore, che avrebbe trascinato al largo il piccolo natante. Nessuno al momento, però, pensa che il canotto sia finito in fondo al mare.

Nonostante l'ottimismo, però, c’è apprensione per le quattro persone a bordo; la Capitaneria di porto non demorde è continua a perlustrare ogni piccolo lembo di mare, anche gli incavi della costa salernitana, dove il gommone potrebbe essersi incagliato.