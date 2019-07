Salerno, in preda a psicosi accoltella marito: uomo fuori pericolo

Ha accoltellato il marito nel loro appartamento di via Spinosa a Salerno, prima di essere trasportata in ospedale per ricevere un trattamento sanitario obbligatorio.

Responsabile dell'episodio una donna di 37 anni, che ha agito probabilmente spinta dalla patologia che da tempo la affligge, una psicosi cronica. Dopo aver impugnato un lungo coltello da cucina, infatti, la donna si è accanita contro il marito, colto nel pieno del sonno.

Le grida di dolore della vittima, aggredita in camera da letto con 3 fendenti, hanno ridestato dal sonno anche la madre, che si trovava in un'altra stanza all'interno della medesima abitazione. Anche alcuni vicini di casa sono stati allertati da quella urla strazianti, ed hanno per questo motivo richiesto con tempestività l'intervento sul posto dei soccorsi e della forze dell'ordine.

In via Spinosa sono pertanto giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Salerno, unitamente ai colleghi della stazione di via Duomo, che sono riusciti a mettere in salvo l'uomo.

Per quest'ultimo si è reso necessario il trasporto d'urgenza in ospedale, dove lo stesso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, necessario per limitare i danni causati dalle lesioni subìte. Il personale medico ha riferito di tre ferite lacero-contuse da taglio riportate nella parte superiore del torace: dopo l'operazione, sono previsti almeno 20 giorni di prognosi.

All'interno della stessa struttura ospedaliera è stata ricoverata anche la moglie dell'uomo, la quale, a causa del precario stato di salute, è stata sottoposta a Tso.

Durante le indagini svolte all'interno dell'appartamento, gli uomini dell'Arma hanno recuperato, ancora insanguinato, il coltello utilizzato dalla 37enne durante l'aggressione. Quest'ultima è stata deferita in stato di libertà.