Salerno, rissa tra extracomunitari: calci e pugni anche alle donne

Tutto è cominciato quando due extracomunitari di origini marocchine, in tarda serata, hanno iniziato a discutere animatamente nelle vicinanze di un esercizio commerciale. In poco tempo si è passati dalle parole ai fatti e una banale lite, per futili motivi, si è trasformata in una rissa che ha coinvolto diverse persone.

L’episodio è accaduto a Sarno, nel Salernitano, dove un nutrito gruppo di extracomunitari ha preso parte alla zuffa, che ha coinvolto anche alcune donne. Pugni, calci, schiaffi e minacce davanti ai passanti, terrorizzati per ciò che stava accadendo. I residenti, preoccupati per il pericoloso degenerare della rissa hanno chiamato i carabinieri.

I militari sono intervenuti prontamente e hanno fatto molta fatica per sedare gli animi. Non è il primo episodio di violenza che si è verificato a Sarno, dove c’è una nutrita comunità straniera. In passato le liti tra extracomunitari sono finite anche in accoltellamenti. Gli abitanti del posto hanno paura e chiedono maggiori controlli alle istituzioni e alle forze dell’ordine.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?