Salerno, scorribande di bulli in centro, residenti allo stremo delle forze

Sono ormai diversi anni che con l’arrivo dell’estate, a Salerno, alcune bulli, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, prendono d’assalto interi rioni cittadini, rendendo la vita impossibile ai residenti. Rompono bottiglie per strada, urlano e cantano a squarciagola, urinano sui marciapiedi, strombazzano con auto e motorini e alzano il volume degli stereo.

Ogni sera, dopo la mezzanotte entrano in scena i bulli salernitani e per gli abitanti del luogo comincia l’incubo. A nulla servono le reazioni di alcuni cittadini, che nonostante abbiano più volte segnalato il disagio alle istituzioni e alle forze dell’ordine, con esposti e petizioni, si ritrovano a dover combattere quotidianamente con l’inciviltà delle bande di ragazzini.

Qualcuno ha provato anche ad agire in prima persona, gettando addosso ai giovani più scalmanati delle secchiate d’acqua, ma ciò ha peggiorato ancora di più la situazione. I residenti si appellano agli amministratori locali, affinché si intervenga per punire i bulli.

Tra via Alighieri, via Verdi e via Mafalda di Savoia vivono infermieri che fanno turni di notte, anziani, malati, persone che studiano o lavorano e hanno diritto al riposo e quindi diventa necessario emanare un provvedimento che tuteli gli abitanti del luogo. Recentemente anche a Firenze una baby gang, composta soprattutto da rom e stranieri, terrorizza ogni notte alcuni quartieri cittadini.