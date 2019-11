Salerno, senza biglietto aggredisce controllore e guardia giurata: arrestato nigeriano

Picchia il controllore di un autobus e una guardia giurata intervenuta per difendere il dipendente dell’azienda di trasporti. Il tutto perché, trovato privo del regolare biglietto mentre era a bordo di un mezzo della linea 8 Salerno- Battipaglia, non ha voluto regolarizzare la sua posizione. A compiere la violenza un nigeriano di 21 anni, regolare in Italia, arrestato ed accusato dei reati di violenza e resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni volontarie.

La vicenda ha avuto il suo inizio intorno alle 14. Il controllore stava verificando come di consueto i titoli di viaggio dei passeggeri. Nessuno problema fino a quando non si è avvicinato all’immigrato. Quest’ultimo, però, sicuro di poter usufruire di un passaggio gratuito non ha preso bene il controllo e ha iniziato ad inveire pesantemente contro l’uomo che gli aveva contestato di essere a bordo "senza biglietto e documenti".

Alla richiesta di esibire il documento di riconoscimento, l’extracomunitario è diventato una furia. Prima ha minacciato il dipendente dell’azienda di trasporti davanti alle altre persone che hanno assistito inermi e spaventati a quando stava accadendo e, poi, lo ha colpito con un ombrello che aveva con sé.

Arrivati alla fermata di San Leonardo, sia il giovane straniero che il controllore sono scesi dall'autobus. Qui la tensione è divampata nuovamente, con il nigeriano che è andato in escandescenze e ha provato di nuovo a scagliarsi contro l’uomo. Una guardia giurata, notando la scena, è intervenuta per difendere la vittima ma è stata a sua volta aggredita.

A quel punto, è stato lanciato l’allarme al 112 con gli agenti di polizia della sezione Volanti che sono giunti sul posto in breve tempo. Alla vista delle forze dell’ordine, il 21enne si è nuovamente alterato, cercando di divincolarsi. Tentativo inutile. I poliziotti, anche se con grande difficoltà, è stato reso inoffensivo e immobilizzato. Il nigeriano, così, è stato arrestato ed ora dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie. Portato negli uffici della Questura, lo straniero è in attesa del rito per direttissima.