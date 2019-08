Truffa in vacanza: paga 500 euro ma la casa non esiste

Nel Cilento, una delle mete turistiche più rinomate della Campania, in provincia di Salerno, continuano le truffe delle case vacanza ai danni dei villeggianti. L’ultimo episodio è stato segnalato a Marina di Camerota, in seguito a un annuncio pubblicato su un sito internet.

Alcuni ignoti hanno inserito sul portale immagini di un bellissimo villaggio, sito a 30 metri dal mare, proponendo in fitto delle villette nel mese di agosto a 540 euro. Il prezzo, molto vantaggioso rispetto al periodo di riferimento, ha attirato numerosi turisti.

Il metodo dei malviventi è evidente: tariffe basse per attirare clienti e raggirarli più facilmente. Nel caso di Marina di Camerota, erano state inserire sul sito foto di un altro villaggio, all’insaputa del proprietario, con un indirizzo fasullo. Quando il cliente, dopo aver pagato on line il fitto, si è recato sul posto non ha trovato l’abitazione promessa.

Questo non è il primo caso di truffa nel Cilento, numerosi gli episodi di raggiri segnalati alle forze dell’ordine nelle ultime settimane, come quello di alcuni giorni fa riguardante un inesistente appartamento indipendente a Marina di Ascea.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?