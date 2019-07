Salerno, ubriaca alla guida investe e uccide un uomo in bici

È risultata positiva all’alcol test, dopo aver investito e ucciso un uomo di 45 anni di origini romene. I carabinieri di Agropoli hanno arrestato una donna russa di 34 anni che, a Capaccio Paestum, nel Salernitano, ha provocato un incidente mortale. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione dei passanti, che si sono resi conto subito delle gravi condizioni dell'uomo.

La 34enne, in evidente stato di alterazione, aveva superato abbondantemente i limiti di velocità con la sua vettura e non ha visto il romeno che viaggiava in bicicletta, prendendolo in pieno. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118: l'uomo ha perso la vita prima ancora che arrivasse l’ambulanza. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima dell'incidente.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità della donna che, per il momento, è agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. Ieri, a Roma, un episodio simile; un uomo ubriaco e drogato ha investito due ragazzi, che sono in ospedale in condizioni gravissime.