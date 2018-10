Salta il concerto di Povia e il cantante accusa il prete: "Pregiudizi contro di me"

Giuseppe Povia non si esibirà in concerto il 12 ottobre a Felline, Lecce. La sua esibizione era in programma in occasione della festa dedicata a San Antonio e sarebbe saltata – dice lui – per il veto posto dal parroco del comune.

Ecco cosa si può leggere sulla pagina ufficiale del cantante: "Annullato il concerto, dal prete don Antonio. Dove? Felline (Le) 22/10. Motivi? Pregiudizi. Non voglio crederci. C’era il contratto. Dopo ottobre smetto, basta umiliazioni! Che schifo! Che i cari fellinesi sappiano" .

E c’è anche un video di cinque minuti in cui l’artista (vincitore del Festival di Sanremo nel 2006) racconta la sua versione dei fatti, puntando il dito contro il sacerdote, responsabile a suo dire della cancellazione del concerto: "Non c’è alcuna ragione economica, ma solo ideologica e con tanti pregiudizi da parte del prete. Don Antonio cancellando il mio concerto, insegna che nessuno deve avere il proprio pensiero" .