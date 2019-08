Salta il filtro in diretta: giovane star del web in realtà è una 60enne

Per anni ha ingannato i suoi follower, dicendo loro di essere una giovane vlogger, quando invece aveva quasi sessant'anni. La maschera è caduta in diretta video, quando durante il live, per un errore, è saltato il filtro di bellezza e si è mostrata per quello che è realmente, ovvero una signora di 58 anni.

E così è crollato il mistero sulla figura della vlogger cinese Qiao Biluo, in diretta su Douyu, una piattaforma molto utilizzata in Cina dove la stessa aveva fatto molto successo, cavalcando appunto il mistero sulla propria età e la propria conformazione fisica.

Un incidente diventato virale e che non ha fatto altro, come spiega TgCom24, di aumentare la popolarità della star del social in Cina: il suo account, infatti, è cresciuto vertiginosamente da 100mila a 650mila follower nel giro di poche ore. Perché in fondo la sincerità ripaga sempre, anche in termini di visibilità e popolarità.