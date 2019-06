Salva anziano colpito da infarto, mentre i passanti filmano ​la scena

Ha soccorso un automobilista che, in strada, era stato colpito da un infarto, facendogli un massaggio cardiaco. Così un'insegnante di Canaro, in provincia di Rovigo, che fa anche l'allenatrice e la giocatrice di pallavolo, ha salvato la vita a un uomo. Ma sembra che, mentre cercava disperatamente di salvarlo e urlava nella speranza che qualcuno la aiutasse, gli altri passanti filmassero la scena col telefonino.

Il salvataggio è avvenuto tra le strade di Ferrara: ieri sera, la donna era ferma al semaforo, quando un'auto l'ha tamponata. Scesa dalla sua macchina ha subito capito che l'anziano che l'aveva urtata aveva avuto un malore. Così, aiutata da un passante, ha estratto l'uomo dall'auto e gli ha praticato un massaggio cardiaco, dato che aveva seguito dei corsi di primo soccorso. Ma, secondo quanto riporta la Nuova Ferrara, sembra che dai palazzi circostanti nessuna persona sia scesa in strada ad aiutare la ragazza a soccorrere l'anziano automobilista. Non solo. Una coppia, infatti, avrebbe perfino colto l'occasione per ripredere tutta la scena che si consumava sotto i loro occhi.

L'uomo ora dovrà subire un intervento di bypass coronarico, ma i medici avrebbero definito " provvidenziale " l'intervento della donna, secondo quanto riferisce la figlia dell'anziano colpito dal malore, che aggiunge: " Mio padre sta meglio, la mia famiglia la ringrazia di cuore" .

Per i passanti rimasti immobili davanti alla scena, invece, ci potrebbero essere delle conseguenze, dato che sembra che i carabinieri siano indagando per omissione di soccorso.