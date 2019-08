Usa, i pompieri salvano un procione intrappolato in un tombino

Un procione era rimasto incastrato in un tombino e rischiava di morire se non fossero intervenuti otto vigili del fuoco e un veterinario per liberare la sua testa dalla stretta grata di metallo.

Vittima della disavventura un esemplare di procione, che durante una gita spensierata in una cittadina del Massachusetts, negli Stati Uniti, era caduto in un tombino stradale. La testa dell’animaletto era rimasta intrappolata a livello dell’asfalto e ha attratto l’attenzione di un ciclista che stava passando per caso in quella zona.

L’uomo ha avvisato il Newton Fire Department e i pompieri sono subito entrati in azione. Il primo tentativo, che prevedeva di cospargere sapone attorno al collo del procione e tirarlo fuori da buco, non è andato a buon fine. Anche il secondo tentativo è stato un flop, perché a niente è valso sfilare la grata sperando che l’animaletto si liberasse da solo.

We were able to rescue a juvenile raccoon today with help from Waltham’s Animal Control. He had been stuck for a while but we are happy to report he is free!!! #newtonfire #nfd #newtonma pic.twitter.com/q7CYEQCCWZ